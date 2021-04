Signify geeft kleur aan groen Damrak; ING in schaduw

De AEX noteert rond kwart voor tien 0,1% hoger bij een stand van 713,6 nipt onder het intradayrecord van 714 punten van vorige week. Een dag eerder wist de hoofdgraadmeter nog bijna het slotrecord van 713,6 punten aan te scherpen. De Midkap-index gaat 0,2% vooruit.

Elders in Europa keken de beurzen ook omhoog. De graadmeters in Frankfurt, Parijs en Londen wonnen tot 0,3%.

Walll Street liet gisteravond een verdeeld beeld zien met een lichte plus voor de Dow, terwijl techbeurs Nasdaq onder druk kwam. Woensdag werden de resultaten van de Amerikaanse banken Goldman Sachs en Wells Fargo nog goed ontvangen. Vanmiddag staan kwartaalcijfers van Bank of America en Citigroup op het programma. Daarnaast wordt gelet op de wekelijkse uitkeringsaanvragen, de winkelverkopen en de industriële productie in de VS.

In Azië moesten de Chinese beurzen vanochtend terrein prijsgeven. De vrees voor een afbouw van de steun vanuit Peking speelde daar een rol bij. In Japan deden banken goede zaken.

Hoofdrol Signify

In de AEX pakt verlichtingsbedrijf Signify de koppositie met een plus van 1,7%. Er was geen concreet nieuws over het aandeel te vinden.

Chipfondsen zitten ook in de voorhoede na goed ontvangen cijfers van de Taiwanese chipmaker TSMC. ASML wint 0,4%, terwijl ASMI 1,1% stijgt.

Heineken (+0,4%) trok zich op aan het enthousiasme bij de Belgische branchegenoot AB Inbev na een lovend analistenrapport.

Aan de andere kant levert vastgoedfonds Unibail Rodamco 0,4% in. Financiële waarden sluiten de rij. ING laat een min van 0,9% zien. Aegon raakt 1% kwijt.

Shell moet 0,4% afstaan. Het olie- en gasconcern heeft zijn aandeelhouders gevraagd zich uit te spreken over de strategie van het bedrijf om de klimaatdoelen te bereiken.

In de Midkap doet Galapagos een stapje terug met een verlies van 1,8% na de koerssprong van een dag eerder na een positief analistenrapport.

Fagron in herstel

Fagron veert 1,5% op na woensdag onder druk te zijn gekomen in reactie bedrukt ontvangen resultaten. Aalberts krijgt er 1,2% bij na de melding het Britse Sentinel Performance Solutions Group over te hebben genomen.

AScX-fonds NSI koerst 1,3% lager. Het vastgoedfonds zag de huurinkomsten dalen in het eerste kwartaal. Volgens topman Bernd Stahli heeft de coronapandemie nog steeds impact op de activiteiten van het bedrijf.

RoodMicrotec schiet op de lokale markt 8% omhoog. De chipleverancier zag de omzet afgelopen kwartaal flink groeien dankzij de aanhoudende sterke vraag naar chips.

Avantium zakt 4% weg. Het chemieconcern heeft €28 miljoen opgehaald met de uitgifte van nieuwe aandelen. De aandelen werden met korting in de markt gezet

