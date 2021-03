Vaccinmaker AstraZeneca blijft ook op beurs achter

Alleen Moderna weet met zijn coronavaccin beleggers aan zich te binden. Ⓒ AFP

Amsterdam - Van de vier bedrijven die een voor de Europese Unie goedgekeurd coronavaccin hebben ontwikkeld, presteert alleen Moderna dit jaar goed op de beurs. AstraZeneca doet het matig, wat gezien de vele problemen met zijn vaccin niet verrassend is. Toch zijn beleggingsanalisten over het algemeen positief over het Brits-Zweedse farmaciebedrijf.