Wall Street goed op dreef met steun Amazon en Google

Na de voortvarende weekstart vervolgen de Amerikaanse aandelenmarkten dinsdag de weg steeds verder omhoog. Beleggers in de VS kruipen flink uit hun schulp na de mindere gang van zaken in de voorbije handelsweek. Beursfavoriet GameStop moest opnieuw fors terrein prijsgeven na de scherpe correctie op maandag. Harley-Davidson krijgt ook klappen.