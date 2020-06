Column: een goede belegger heeft geen sterke verhalen

Ook op de beurs is de lunch niet gratis. Ⓒ Hollandse Hoogte

Geld moet rollen en dat doet het nu niet. Door alle coronamaatregelen is de economische activiteit fors minder en zo belandde er in april €4 miljard op onze spaarrekeningen en in mei is dit bedrag rustig €6 à 7 miljard dankzij vakantiegeld. Met een spaarrente rond nul weet je één ding zeker: behalve een buffer en een gevoel van zekerheid levert het je verder niets op.