Ondernemers blijven somber gestemd

Het ondernemersvertrouwen komt in het begin van het derde kwartaal uit op -8,3%. Daarmee is het sentiment net zo negatief als drie maanden eerder. In vrijwel alle bedrijfstakken is het ondernemersvertrouwen negatief. Alleen ondernemers in de informatie en communicatie, cultuur, sport en recreatie zijn licht positief gestemd. In de detailhandel is de stemming zelfs voor het derde kwartaal op rij verbeterd.

In de bouw en onroerendgoedsector is het ondernemersvertrouwen het sterkst gestegen. Deze is echter nog wel steeds negatief. In de autohandel en -reparatie en de groothandel is het ondernemersvertrouwen juist het sterkt gedaald.

Inkooporders

Bijna 2% van de ondernemers verwachten dat de waarde van hun inkooporders komende drie maanden daalt. Een jaar geleden dacht nog 5% dat die zou stijgen. Het is voor het eerste sinds begin 2021 dat ondernemers negatief zijn over de inkooporders. Autohandelaren en garagebedrijven verwachten zelfs een daling van 15% van de inkooporders. Horeca-ondernemers zijn ook minder positief dan een jaar geleden maar nog wel het meest optimistisch.

Waar een jaar geleden nog 7% van de ondernemers een toename verwachtte van de investeringen, is dat nu nog maar 1%. In de horeca is de investeringsverwachting het sterkst gedaald. Bijna 8% van de horeca-ondernemers verwacht minder te investeren komende drie maanden, terwijl een jaar geleden nog 16% dacht juist meer te gaan investeren.

Ondernemers in de landbouw, bosbouw, visserij en de bouwnijverheid zijn het meest negatief over toekomstige investeringen. Bedrijven die actief zijn in de cultuur, sport en recreatie zijn juist positief gestemd over hun investeringsverwachtingen.