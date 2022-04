Column: einde van globalisering is vooral stoere taal

Premium Financieel

Poetin raakt olie niet kwijt in Westen

Russische olie werd ondanks sancties vanwege de oorlog in Oekraïne nog opgepikt door transporteurs voor klanten in Europa en Azië. Maar afgelopen week zakte de Russische export van Oeral-olie met 25% in. Als andere landen die uitval niet snel opvangen, gaat de de olieprijs stijgen, waarschuwt ABN Am...