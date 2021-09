Prins Constantijn erfde bijzondere missie van prins Claus

Premium Columns

Het jihadisme is twintig jaar na 9/11 krachtiger dan ooit

Op dinsdag 9 september 2001 begon een nieuw tijdperk. De aanslagen in New York, Washington en Pennsylvania ontketenden woede en ongeloof. De laatste keer dat Amerika in het hart werd getroffen, was op zondag 7 december 1941 in Pearl Harbor (Hawaï). Daarbij kwamen 2402 Amerikanen om het leven en viel...