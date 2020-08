Oliereus BP zet mes in dividend na fors verlies

Ⓒ Bloomberg

LONDEN (ANP) - Het Britse olie- en gasconcern BP heeft door de coronacrisis een groot verlies geleden in het tweede kwartaal. Het bedrijf sneed daarom in het dividend en dat was voor het eerst sinds 2010, toen BP te kampen had met de gevolgen van een olieramp in de Golf van Mexico met platform Deepwater Horizon.