Minister: meer flexibel werk niet vreemd

DEN HAAG (ANP) - Het is niet verwonderlijk dat in de aantrekkende Nederlandse economie het aantal werknemers met een flexibel contract harder stijgt dan het aantal werknemers met een contract voor onbepaalde tijd.

Dat stelt minister Lodewijk Asscher (Werkgelegenheid) donderdag. Hij doet dat in zijn jongste verslag over de werking van zijn omstreden Wet werk en zekerheid (Wwz), ook bekend als de flexwet. Die is onder meer bedoeld om werknemers meer zekerheid te bieden. Dat het aantal vaste werknemers stijgt, weerlegt de ,,veel gehoorde stelling dat werkgevers door de Wwz geen vaste contracten meer aangaan'', aldus Asscher.

Door de sterkere toename van het aantal flexwerkers daalde het percentage werknemers met een vast contract wel in vergelijking met vorig jaar. Van alle werknemers had 73,2 procent het afgelopen derde kwartaal een vast contract, tegen 73,8 procent in dezelfde periode vorig jaar.