Drukte bij supermarkten op Goede Vrijdag

Het is vrijdag zichtbaar drukker in de Jumbo-supermarkten dan in de voorgaande dagen, laat een Jumbo-woordvoerder weten. „Hoewel mensen afgelopen weken gehoor geven aan de oproep om niet allemaal op dezelfde gebruikelijke tijdstippen boodschappen te doen, verwachtten we deze extra drukte ook al.” Volgens de woordvoerder zijn de klantenstromen beheersbaar. „Dat komt ook doordat we werken met een maximaal aantal klanten dat de supermarkt in mag. Dat betekent dat mensen bij sommige filialen even moeten wachten voordat zij naar binnen kunnen.” Over het aantal transacties of de omzet op Goede Vrijdag wil Jumbo geen mededelingen doen. Dat is concurrentiegevoelige informatie, aldus de woordvoerder.

Verruimde openingstijden

„Vandaag was het op sommige momenten drukker dan andere dagen”, meldt een woordvoerder van Albert Heijn. Ook zij wijst erop dat klanten bij sommige filialen voor de deur moeten wachten zodat het binnen niet te druk wordt. „Klantenstromen zijn sinds de overheidsmaatregelen meer over de week gespreid en we hebben verruimde openingstijden. Desondanks verwachten we wel dat het dit paasweekend drukker wordt.”

De drukte in supermarkten rond Pasen wordt de laatste jaren in toenemende mate vergelijkbaar met die rond kerst. CBL-directeur Marc Jansen liet eerder deze week weten dat de supermarkten in Nederland vóór de corona-uitbraak tijdens een paasweek rond de 950 miljoen euro omzet konden verwachten, tegenover 750 miljoen euro in een normale week.