Ongevraagd pr-advies aan Den Haag

’Dat stikstofkaartje was natuurlijk niet handig”, vond de jarige Job. „Het kabinet had beter eerst met de landbouwsector om de tafel kunnen gaan zitten om te bespreken hoe de pijn kan worden verdeeld.”

Ook de toespraak van VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans op het partijcongres waarin zij vertelde dat zij maar een gewone vrouw was die niet van spinazie á la crème hield, had veel van de aanwezige pr-mensen verbaasd. „Welke adviseur verzint zoiets? Ze zijn in Den Haag te veel met beeldvorming bezig.”

KNMT-lobbyist Yorick Muller (l.) en arcadehaldirecteur Roel Veltmeijer

Minister Mark Harbers hoorde het allemaal stoïcijns aan. „Sinds vanmiddag om twee uur heb ik vakantie”, lachte hij. Iets wilde hij wel over het stikstofbeleid kwijt: „Het is natuurlijk niet alleen een zaak van minister Christianne van der Wal maar van het hele kabinet. Vandaar dat ik onder meer vanwege de stikstof heb besloten het aantal vluchten op Schiphol te beperken.”

Tv-presentator Cornald Maas had nog geen vakantie: „Ik ben nog bezig met de opnamen voor mijn programma Volle zalen waarin ik een theatericoon volg. Er waren meer tv-makers op het verjaardagsfeest, zoals Tim Oliehoek, die zijn vriend, makelaar Sander van Leeuwen, had meegebracht. „Net als in Amsterdam, zie je ook in Den Haag wel gebeuren dat voormalige achterstandwijken populaire buurten worden”, vertelde hij. „Maar in Amsterdam gaat dat veel sneller, want iedereen wil in Amsterdam wonen.”

” Lobbyist voor de tandartsen Yorick Muller vertelde speelhalondernemer Roel Veltmeijer - „Bij mij wordt níet gegokt”-, dat vanwege het tekort aan ’smoelsmeden’ wordt overwogen een faculteit te openen aan de Rotterdamse Erasmus Universiteit.

V.l.n.r. burgemeester Danny de Vries van Oudewater, schrijver en presentator Splinter Chabot, pr-man Stefan de Bruijn en communicatiestrateeg Martijn Albers.

Communicatieadviseur Martijn Albers, die was gekomen met zijn man, CDA-burgemeester Danny de Vries van het pittoreske Oudewater, had het druk met de organisatie van de Gay Pride, waarvan hij de woordvoerder is. „Na twee jaar kan de ’pride’ weer volledig los”, meldde hij ondanks de vele coronagevallen. „Vooral de Canal Parade wordt weer een prachtig festijn.” De aanwezigen verheugden zich al op zaterdag 6 augustus.

De compagnon van Frits Huffnagel, het voormalige Amsterdamse VVD-raadslid Stefan de Bruijn, had een hartelijk weerzien met schrijver en programmamaker Splinter Chabot. „We kennen elkaar nog van de JOVD”, vertelde hij.

Stefan de Bruijn heeft sinds 2019 met Frits, ooit VVD-wethouder van Amsterdam en Den Haag, een communicatiebureau. „Genoemd naar Castro, mijn lievelingswijk in San Francisco”, legde hij uit. Hun bureau heeft klanten als Airbnb, Uber en Coca-Cola. „Ik adviseer nu een flitsbezorger, die van de gemeente geen overlast meer mag geven in woonbuurten. En weet je wat het leuke is? Het zijn jonge ondernemers die zich makkelijk aanpassen. Geen ongezellige blinde gevel? Ok, dan maken we er iets moois van. Moeten we weg uit deze straat? Nou, dan gaan we ergens zitten waar het wel mag.”

De Haagse burgemeester Jan van Zanen tussen schrijver en politicus Mark Verheijen en vastgoedmagnaat Cor van Zadelhoff.

Vastgoedmagnaat Cor van Zadelhoff, die de VVD af en toe adviseert, nam net afscheid toen de Haagse burgemeester en oud-VVD-voorzitter Jan van Zanen acte de présence gaf. Hij stelde zijn vertrek nog even uit.