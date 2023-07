Welke fooi is gepast in je vakantieland? ’Achtervolgd om tien eurocent’

Amsterdam - Elk land heeft zijn eigen ongeschreven normen. Ken je die, dan wordt dat gewaardeerd door de lokale bevolking. Als je geen chagrijnige gezichten wilt, is het handig om je hierin te verdiepen. Of en hoeveel fooi gebruikelijk is verschilt. En de scheidslijn tussen succesvol je waardering uitdrukken en iemand beledigen is soms best dun.

