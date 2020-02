VEON profiteert van toename datagebruik

Amsterdam - Telecombedrijf VEON heeft afgelopen kwartaal weten te profiteren van hoger datagebruik door zijn klanten. De zaken in Rusland bleven moeizaam door hoge investeringen in het netwerk, maar in zijn "groeimotoren" Pakistan, Oekraïne, Oezbekistan en Kazachstan zette het bedrijf naar eigen zeggen sterke resultaten neer.