Waakhond: belegger dupe ’luie’ vermogensbeheerder

Dat concludeert ESMA, de Europese toezichthouder voor financiële markten, vrijdag in een lang verwacht onderzoek naar deze gehekelde praktijken.

Na klachten uit de markt onderzocht ESMA het zogeheten closet indexing, bedrijven waarvan het management suggereert dat het zelf diepgravend onderzoek naar aandelen of obligaties doet, waarop beleggers inschrijven. In werkelijkheid volgen de fondsmanagers, tegen aanzienlijk lagere kosten, een brede index met aandelen of fondsentrackers.

ESMA noemt in het onderzoek geen namen van aanbieders die beleggers op het verkeerde been zetten. Het waarschuwt consumenten dat ze vrijwel zeker lagere nettorendementen zullen moeten verwachten.

Een andere praktijk binnen closet-indexing, die al jaren tot aanklachten leidt, is dat sommige fondsmanagers de index op enkele punten aanpassen en de hogere beloning tot zo’n 1,5% vergoeding per jaar opstrijken. Etf’s of indexfondsen gaan voor soms 0,2% per jaar naar klanten.

Hogere vergoeding

ESMA ontdekte dat beleggers zowel lagere verwachte rendementen als hogere kostennota’s tegemoet gaan zien wanneer ze in closet-indexers beleggen. Onder de streep opgeteld gaan ze er daardoor gemiddeld op achteruit.

Actief beheerde fondsen beklaagden zich bij ESMA omdat de closet-indexers beleggers behalve misleiden ook niet de beloofde begeleiding bieden die achter de hogere vergoeding op de nota schuil gaat.