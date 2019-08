Grote makelaar dreigt VK met vertrek bij no-deal

TP ICAP is al bezig zich te oriënteren om kantoren in Frankfurt en Parijs op te tuigen, meldt Bloomberg.

Het bedrijf anticipeert op het vertrek in oktober van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie zonder een overeenkomst tussen de twee handelsblokken.

Dat is uiterst schadelijk voor grote financiële instellingen, aldus TP ICAP, een ’oliemannetje’ voor veel transacties tussen dienstverleners en banken in Londen.

Blokkades

Voor zijn klanten moet handel continu mogelijk blijven met persoonlijk contact, een no-deal Brexit werpt administratieve blokkades op die dat niet meer mogelijk maken, aldus zijn topman Nicolas Breteau.

In 2018 was voor het eerst sprake dat het bedrijf ook in Amsterdam een kantoor zou openen om de problemen van een harde Brexit te ontlopen.

Beurs CBOE zette die stap met een aanvraag bij de Nederlandse toezichthouder.

TP ICAP heeft onlangs met succes een boete wegens manipulatie van het libor-tarief voor klanten van zich afgeschud. De boete van €15 miljoen opgelegd door de Europese Commissie werd verworpen door het Europese Hof van Justitie.

