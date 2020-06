Coronastress maakt einde aan opmars AEX

De AEX noteerde rond tien uur 1,2% lager op 567 punten. Een dag eerder werd nog het hoogste niveau in vier maanden aangetikt. De Midkap-index ging 0,8% achteruit naar 759,77 punten.

Elders in Europa namen de beurzen ook meer gas terug. Londen, Frankfurt en Parijs verloren tot 1,4%.

De aanhoudende stijging van het aantal coronabesmettingen in de Verenigde Staten en Zuid-Amerika zorgde voor terughoudendheid bij beleggers. De voorgaande dag gaf een opsteker over de voortgang van de Europese economie nog de aanzet tot grote kooplust.

NN Group valt terug

In de AEX kwam NN Group flink onder druk en koerste 2% lager. De coronacrisis zal dit jaar een impact op het operationeel resultaat van €100 miljoen hebben bij de verzekeraar.

RELX raakte 1,9% kwijt. Analisten bij ABN AMRO schroefden hun aanbeveling voor de informatieleverancier terug.

Arcelor Mittal zat in de achterhoede met een koersdaling van 2,3%. Voor Shell hadden beleggers 1,4% minder over.

Unilever werd 1% minder waard. Verschillende partijen zouden zich bij was- en voedingsmiddelenconcern hebben gemeld voor de overname van de theedivisie. Onder meer investeerders KKR, Cinven en Bain Capital staan in de rij om de divisie over te nemen. Ook de Zwitserse eigenaar van chocolademaker Barry Callebaut, Jacob Holdings, zou interesse hebben, zo meldt Bloomberg.

Air France KLM viel na een vlakke start 2% terug. KLM Air France, de Franse tak, vertrekken eind dit jaar 403 piloten. Dat komt neer op 10 procent van het totaal aantal vliegers. Volgens vakbond SNPL, die met het nieuws naar buiten kwam, is met de piloten een vrijwillige vertrekregeling overeengekomen. Ook bij KLM wordt gesproken over ingrepen. Van de circa 30.000 medewerkers zouden er naar verluidt circa 6000 al dan niet gedwongen moeten vertrekken.

