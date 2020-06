Coronavrees drukt AEX flink in het rood

Rond 14.00 uur noteerde de AEX-index 1,5% lager op 565,8 punten. Een dag eerder werd nog het hoogste niveau in vier maanden aangetikt. De AMX ging 1,3% achteruit naar 756,7 punten. De koersenborden in Londen (-2,1%), Parijs (-1,6%) en Frankfurt (-1,8%) kleurden eveneens rood.

De aanhoudende stijging van het aantal coronabesmettingen in de Verenigde Staten en Zuid-Amerika zorgde voor terughoudendheid bij beleggers. „Het blijft een heel naar virus. Dat het vooral in bepaalde Amerikaanse staten nu weer oplaait, geeft beleggers toch te denken. Die onzekerheid wordt vandaag weer ingeprijsd op de beurzen”, zegt vermogensstrateeg Richard Abma (OHV).

Het vertrouwen van Duitse ondernemers in de economie trok deze maand overigens sterk aan. De zogenoemde IFO-index kwam uit op een stand van 86,2 tegen een herziene score van 79,7 in mei. Economen hadden in doorsnee op een toename tot 85 gerekend. „Er is licht aan het einde van de tunnel voor de Duitse economie”, verklaarde IFO-president Clemens Fuest. ING-econoom Carsten Brzeski benadrukte dat de IFO-index een sterke comeback liet zien, maar dat er nog een hoop onzekerheden zijn over het tempo van het economisch herstel. Op korte termijn is het grootste risico voor de Duitse economie een tweede golf van coronabesmettingen, aldus Brzeski.

Wall Street opent vanmiddag naar verwachting met verlies. Voor de beurzen in New York wordt een 0,5% tot 0,9% lagere opening voorzien.

In de vrijwel geheel roodgekleurde AEX was staalfabrikant ArcelorMittal (-4%) de grootste verliezer. Bankconcern ABN Amro werd 3,1% minder waard. De index werd vooral omlaag getrokken door de zwaargewichten Royal Dutch Shell (-2,8%), ING (-2,5%) en Prosus (-2,1%).

Relx raakte 2,6% kwijt. Analisten van ABN Amro schroefden hun aanbeveling voor de informatieleverancier terug.

NN koerste 0,5% lager. De coronacrisis zal dit jaar een impact op het operationeel resultaat van €100 miljoen hebben bij het verzekeringsconcern. NN maakte tevens bekend een progressief dividendbeleid te willen voeren en jaarlijks minstens €250 miljoen voor de inkoop van eigen aandelen uit te trekken. De verzekeraar negeerde verder grotendeels de eisen van de kritische aandeelhouder Elliott.

Unilever werd 0,7% minder waard. Verschillende partijen zouden zich bij was- en voedingsmiddelenconcern hebben gemeld voor de overname van de theedivisie. Onder meer investeerders KKR, Cinven en Bain Capital staan in de rij om de divisie over te nemen. Ook de Zwitserse eigenaar van chocolademaker Barry Callebaut, Jacob Holdings, zou interesse hebben, zo meldt persbureau Bloomberg.

In de AMX maakten de verliezers ook de dienst uit. Air France KLM viel 3,3% terug. Bij Air France, de Franse tak, vertrekken eind dit jaar 403 piloten. Dat komt neer op 10% van het totaal aantal vliegers. Volgens vakbond SNPL, die met het nieuws naar buiten kwam, is met de piloten een vrijwillige vertrekregeling overeengekomen. Ook bij KLM wordt gesproken over ingrepen. Van de circa 30.000 medewerkers zouden er naar verluidt circa 6000 al dan niet gedwongen moeten vertrekken. Technologieconcern TKH (-4%) was de hekkensluiter bij de middelgrote fondsen.

Handelhuis Flow Traders (+1,4%) behoorde bij de schaarse winnaars in de AMX vanwege de toegenomen nervositeit op de beursvloeren. PostNL kreeg er zelfs 1,6% bij.

Op de lokale markt kelderde Kardan 17,1%. De Israëlische investeerder geeft zijn beursnotering in Amsterdam per 30 juli naar eigen zeggen op om kosten te besparen.

Wilt u weten of er in de tweede helft van het jaar nog meer in het vat zit en welke aandelen gaan stralen. Volg dan morgenavond het gratis seminar. Klik hier om in te schrijven.