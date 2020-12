Man moet bitcoinverlies bij scheiding zelf dragen

Cd van jou, cd van mij – maar van wie is de bitcoinschuld? Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Normaal worden schulden en bezittingen bij een echtscheiding door de helft gedeeld, als in gemeenschap van goederen was getrouwd. De Haagse rechtbank moest beslissen of dit ook gold voor een man die het echtelijke spaargeld plus een lening van €50.000 van zijn ouders verloor bij dubieuze bitcointransacties.