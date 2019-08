Rechtszaak tegen oprichter en topvrouw Oracle

Oracle-oprichter Larry Ellison Ⓒ EPA

REDWOOD CITY (ANP/RTR) - Aandeelhouders van softwarebedrijf Oracle klagen oprichter en voorzitter Larry Ellison en topvrouw Safra Catz aan. Ze vinden dat de bestuurders bij de miljardenovername van branchegenoot NetSuite te veel hun eigen belang najoegen. Opvallend is dat andere leden van het Oracle-bestuur in een brief aan de rechter expliciet hun fiat hebben gegeven voor de rechtszaak.