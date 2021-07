Dit cryptoplatform is in trek bij beleggers ondanks neergang bitcoin

FTX haalde dinsdag in totaal $900 miljoen op. Het Japanse conglomeraat Softbank behoorde onder meer tot de meer dan zestig investeerders dat er brood inziet om mee te doen in de cryptohandel.

Met de opbrengst wil het cryptoplatform overnames gaan doen. FTX dat in 2019 het licht zag, is in de cryptowereld, na twee Binance-platformen, de grootste marktplaats in bitcoins. Na de kapitaalronde wordt de waarde van FTX geschat op $18 miljard.

Oprichter

Sam Bankman-Fried is de oprichter en topman bij FTX. Hij bouwde een groot vermogen op, dankzij de cryptomuntenhandel. Volgens Forbes bedraagt zijn vermogen $8,7 miljard.

De bitcoin gaat momenteel flink gebukt onder de vrees voor een hardere aanpak door overheden en centrale banken. Vooral in China wordt het maken en handelen van cryptomunten flink aan banden gelegd.