Coronastress geeft goudprijs vleugels

De goudprtijs tikte vrijdag even het hoogste niveau aan in zeven jaar op $1671 per troy ounce, maar viel daarna weer wat terug. Sinds begin deze week is het edelmetaal al bijna 6% gestegen.

Met de actiebereidheid van de Federal reserve om de economische gevolgen van het coronavirus te bestrijden, krijgt de goudprijs de wind steeds meer in de rug. Daarnaast wordt het edelmetaal beschouwd als veilige haven in onzekere tijden.

Een andere positieve factor voor de goudprijs is de aanhoudende druk op de dollar.