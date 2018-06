Tesla wint op lager Wall Street

De Dow-Jonesindex noteerde in de tussentijdse handel 0,4 procent in het rood op 23.367 punten. De breed samengestelde S&P 500 daalde 0,2 procent tot 2581 punten en de technologiebeurs Nasdaq stond vrijwel onveranderd op 6791 punten.

Tesla presenteerde donderdagavond in Californië een prototype van een elektrische vrachtwagen. De automaker verwacht in 2019 met de productie te kunnen beginnen. Er werd ook een nieuwe sportwagen gepresenteerd, de Roadster. Deze auto rolt vanaf 2020 van de band. Beleggers zetten het aandeel Tesla 1,4 procent hoger.

Koerssprong Foot Locker

Sportschoenenverkoper Foot Locker sprong bijna 26 procent omhoog nadat het bedrijf met beter dan verwachte kwartaalcijfers naar buiten kwam. Foot Locker verwacht daarbij veel van de komende feestdagenperiode waar het verwacht te profiteren van een reeks nieuwe artikelen in het assortiment.

Kledingverkoper Abercrombie & Fitch deed het ook goed met een plus van krap 26 procent dankzij sterke kwartaalprestaties. Dat gold ook voor branchegenoot Gap die een winst boekte van 6,8 procent.

21st Century Fox omhoog

Mediaconcern 21st Century Fox ging 4,3 procent vooruit na berichten dat Comcast (min 1,6 procent) en Verizon Communications (plus 1,6 procent) azen op een groot deel van de activiteiten van het bedrijf.

De Amerikaanse overheid liet weten dat de woningbouw in oktober met bijna 14 procent is toegenomen, tot 1,29 miljoen woningen op jaarbasis. Dat cijfer viel veel hoger uit dan kenners hadden verwacht. In september was nog sprake van een dip in het aantal in aanbouw genomen huizen in de VS.

De euro was 1,1805 dollar waard, tegen 1,1794 dollar bij het slot van de handel in Europa. Een vat Amerikaanse olie steeg 2,5 procent in prijs tot 56,51 dollar. Brentolie werd 2,4 procent duurder op 62,85 dollar per vat.