Brussel: gasverbruik in heel Europa fors beperken

De 27 lidstaten van de Europese Unie zouden vermindering van verwarming en koeling in overheidsgebouwen kunnen verplichten. Met een serie van deze ingrepen, woensdag gepresenteerd in het gasnoodplan Save Gas for a Safe Winter, wil Brussel bewerkstelligen dat vanaf augustus tot april volgend jaar alle Europese lidstaten 15% minder gas verbruiken. Daaronder ook staten die niet of nauwelijks afhankelijk zijn van Russisch gas, maar vanwege hun verbinding met het grote Europese netwerk wel van hun buurlanden afhankelijk kunnen worden.

De Commissie, die over deze plannen afgelopen weken overlegde met bedrijven en lidstaten, wil ook namens Europese landen gezamenlijke aankoop van gas optuigen om kosten te drukken.

Zij reageert op de volgende fase van de energiecrisis. Die is ontstaan door productieproblemen, de Russische oorlog in Oekraïne sinds februari en gedeeltelijke afsluiting van gaslevering uit Russische voorraden. Brussel verwijt president Poetin zijn gas in te zetten als politiek wapen. Inmiddels heeft bijna de helft van alle lidstaten minder gas geleverd gekregen.

Onzekerheid levering

De Europese Commissie meldde dinsdag niet meer te verwachten dat Rusland zijn levering van gas via de Nord Stream 1-pijpleiding, nu in groot onderhoud, vanaf donderdag zal hervatten.

Overheidsgebouwen moeten ’s winters thermostaat lager zetten, minder airconditioning in zomer. Ⓒ ANP / HH

Gazprom levert al weken 60% minder gas aan het Westen. President Poetin claimde tijdens een top dinsdag in Teheran echter dat staatsgasbedrijf Gazprom afspraken voor gaslevering ’volledig zal nakomen’. De president eist wel dat een gasturbine van Siemens, na onderhoud in Canada onderweg richting Rusland, ondanks Europese sancties tegen Gazprom tijdig terugkeert in het Russische Nord Stream 1-netwerk. Anders zou de capaciteit via Nord Stream 1 vanaf eind juli aanzienlijk dalen.

Staatsbedrijf Gazprom beriep zich maandag op ’overmacht’ en claimt in ieder geval grote Duitse klanten als energiebedrijven Uniper en RWE veel minder gas te kunnen leveren.

De gasprijs explodeerde afgelopen weken al tot €180 per megawattuur. Zij staat na 5% stijging woensdag op €162,50, tegen krap €15 twee jaar geleden. Consumenten en bedrijven wachten bij deze prijzen hoge energierekeningen.

Noodingreep

„Door nu actie te ondernemen, kunnen zowel het risico als de kosten voor Europa in geval van verdere of volledige ontwrichting worden verminderd”, meldt de Europese Commissie. Zonder ingrepen zou een derde van het negatieve effect op het bbp in de Europese Unie in gevaar komen. De Commissie wil snel nieuwe regelgeving invoeren, met een breed Europees plan voor de vermindering van de vraag naar gas met 15% ten opzichte van het vijfjaars gemiddeld tot en met volgend voorjaar. „Alle consumenten, overheden, huishoudens, eigenaren van openbare gebouwen, energieleveranciers en de industrie kunnen en moeten maatregelen nemen om gas te besparen”, kondigt zij voor het landenblok aan.

Brussel stelt daartoe een noodingreep, een ’Union Alert’ voor, waarbij ’alle lidstaten een verplichte vermindering van de vraag naar gas kan worden opgelegd’ als er een ernstig gastekort of te hoge gasvraag ontstaat in de Europese markt.

Energiecentrales in Europa wacht zware winter met minder gas uit Rusland. Ⓒ ANP / HH

Die alarmknop gebruiken gebeurt wel in overleg vooraf met lidstaten, zo belooft de Commissie. Zij hamerde met de Green Deal op afbouw van CO2-uitstoot, maar staat nu tijdelijk gebruik van bijvoorbeeld meer vervuilende brandstoffen zoals steenkool en diesel toe.

De lidstaten hebben huiswerk, en moeten hun nationale noodplannen eind september hebben aangepast om te laten zien hoe zij de reductie met 15% denken te kunnen bereiken. Lidstaten die andere landen gas vragen uit solidariteit moeten aantonen welke maatregelen zij hebben genomen om eerst hun binnenlandse vraag te verminderen. Europa wil verder in hoog tempo gas vervangen door andere brandstoffen, en drukt landen op het hart in alle sectoren op hun energieverbruik te besparen.

Harde winter

Alles wat zij deze zomer niet verbruiken, blijft in de opslag voor komende winter. Dat moet voorkomen dat huishoudens en bijvoorbeeld ziekenhuizen niet getroffen worden door gastekorten. De Commissie ziet veel in campagnes om burgers en bedrijven bewust te maken zuiniger met energie om te gaan.

Maandag waarschuwde het Internationaal Energie Agentschap (IEA) in Parijs al voor een ’harde winter’. Het vreest dat Europa te traag is met ingrepen om afhankelijkheid van Russisch gas te beperken. In Nederland stelde Gasunie dat, met besparingen, invoer van extra vloeibaar gemaakt gas (lng) en meer kolenstook, we het tot en met komende winter dankzij gestage vulling van bergingen kunnen redden.