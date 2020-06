Uitblijven faillissementsgolf is stilte voor de storm

De meeste faillissementen deden zich de afgelopen week voor in de groothandel waar negen bedrijven over de kop gingen. Verder zijn er bij de eet- en drinkgelegenheden zeven bedrijven failliet gegaan, vijf minder dan in de voorgaande week. Ook in de zakelijke dienstverlening waren er zeven faillissementen, twee meer dan in week 23. In de kappers- en schoonheidsverzorging moesten vier zaken verplicht de deuren sluiten, het hoogste aantal per week in deze branche tot nu toe in 2020.

Versoepeling

Kredietverzekeraar Coface wijst er op dat de versoepeling van de maatregelen tegen het coronavirus niet opweegt tegen de schadelijke impact van de quarantainemaatregelen op de wereldwijde economische groei. De onderneming zegt dat het uitblijven van snel herstel van de crisis te wijten is aan aanhoudende onzekerheid over het verloop van de pandemie, waardoor huishoudens de hand op de knip houden en bedrijven investeringen schrappen. De kredietverzekeraar verwacht dat de wereldeconomie dit jaar met 4,4% zal krimpen.

Faillissementsexpert Robert-Jan Blom is nog somberder gestemd over de economische gevolgen van de corona-uitbraak. „Voor 2021 verwacht ik een economische teruggang van zo’n 8%. En die recessie gaat zeker zes tot zeven jaar duren. Sinds de Tweede Wereldoorlog is dat niet meer voorgekomen.”

Barre tijden

Hij wijst erop dat de crisis veel erger is dan in 2009. „Nu ligt de halve wereldeconomie plat. Voor dat het allemaal weer in elkaar gaat grijpen, ben je wel wat jaren verder.” Hij spreekt over de komst van barre tijden waar we allemaal iets van gaan merken. „Als een bedrijf failliet gaat is dat niet alleen zuur voor de onderneming. Iedereen lijdt er schade door.”

Blom voorspelde eerder dat Nederland over dertien maanden 150.000 bedrijven minder telt. Per tienduizend faillissementen gaat hij uit van een schadepost van €3,5 miljard. „Hiervan komt 75% ten laste van de schuldeisers en 25% van de belasting. Schuldeisers gaan hun schade doorberekenen aan hun klanten en ook de belasting zal verhoogd worden. Met andere woorden alles wordt duurder.”