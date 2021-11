Premium Het beste van De Telegraaf

Verzekeraars en financieel adviseurs overhoop: worden de goedkoopste autopolissen straks duurder?

Door Dave Krajenbrink Kopieer naar clipboard

Foto ter illustratie. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Wie een schadeverzekering via een financieel adviseur afsluit, moet ook inzicht hebben hoeveel provisie die bemiddelaar daarvoor vangt. Dat vinden de financieel adviseurs zelf ook. Alleen wil minister Hoekstra van Financiën dat die provisiekosten vooraf en in harde euro’s aan klanten wordt verteld en dat is volgens de adviesbranche en vergelijkingssites juist weer een heel slecht idee.