‘Liever een potige Pool dan een bijstandsmoeder’

De politiek staat voor een keuze: een bijstandsmoeder, zorgrobot of Oost-Europeaan aan het ziekenhuisbed? En worden onze pakketjes straks bezorgd door een 55+-er, drone of een arbeidsmigrant? Het zijn grote vraagstukken in tijden van bevolkingsgroei en krapte op de arbeidsmarkt. In de podcast Kwestie van Centen bespreken Martin Visser en presentator Herman Stam in hoeverre onze economie drijft op arbeidsmigranten, hoe politici de discussie over immigratie platslaan met stoere praatjes en waarom het funest is als we de zorgen van de lagere en middenklasse niet serieus nemen.

