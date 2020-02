Arcelor verhit en biedt AEX record

Rond 15 uur stond de AEX-index 0,9% hoger op 618,9 punten. De beursgraadmeter tikte vanochtend op 619,03 punten de hoogste stand van dit jaar en ook het hoogste punt sinds 2001 aan.

Het vorige jaarrecord van de AEX dateerde van vorige maand bij 616,46. De index bereikte in september 2000 het hoogste niveau ooit: 703 punten.

De AMX bleef achter in groei, noteerde 0,3% in de plus en kwam op 964,9 punten. De koersenborden in Londen (+0,3%), Parijs (+0,8%) en Frankfurt (+0,7%) kleurden eveneens groen.

De cijfers wijzen op een aatrekkende Amerikaanse economie in januari, aldus ING-analist Simon Wiersma. Hij ziet angst in de markt „om de boot te missen.”

Elders zitten de aandelenmarkten ook in de lift. De Amerikaanse beurzen openen vanmiddag naar verwachting ruim 0,2% in de plus na een 0,4% tot 1,7% hoger slot op woensdag. De Japanse Nikkei-index eindigde vanochtend 2,4% in het groen.

Beleggers reageerden opgewekt op de aankondiging dat China importtarieven op $75 miljard aan Amerikaanse goederen gaat halveren. Zij hielden ook het coronavirus in de gaten. Woensdag zorgden mediaberichten over een vaccin voor opluchting op de beurzen. De Wereldgezondheidsorganisatie verklaarde echter dat er nog geen effectieve behandelingen zijn.

Bekijk ook: 5 vragen over beursreactie op coronavaccin

„Het sentiment in aandelen is echter goed. De kwartaalresultaten die binnenkomen zijn gemiddeld boven verwachting”, zegt marktanalist Salah Bouhmidi van IG Brokers. „Ook de DAX-index gaat richting een all time high nu het coronavirus zijn piek gaat bereiken. Dit kwartaal zal door het virus een lager bedrijvenresultaat opleveren, maar toch gering. Beleggers hebben bovendien weinig alternatieven”, merkt hij aan de transacties. Bijna 80% van de aandelen scoort boven het tweehonderd daags gemiddelde.

Beleggers in rentemarkten kijken met een half oog naar de Bank of Thailand. Het land, dat veel met China werkt, verlaagde zijn beleidsrente met 25 basispunten tot een recordniveau van -1%. Bouhmidi: „De vraag is nu of de grote centrale banken aanhaken en hun land nog extra gaan stimuleren.”

De euro noteerde licht hoger bij $1,10015. Brentolie steeg 0,3%. Bitcoin bewoog to boven $9600. Goud dikte 0,5% aan en kostte $1564.

Arcelor piekt

In de AEX steeg ArcelorMittal met 10,9%. De staalfabrikant boekte afgelopen jaar weliswaar minder omzet en zag het bedrijfsresultaat halveren door lagere staalprijzen en een zwakkere vraag. Maar ’s werelds grootste staalproducent is voor dit jaar optimistischer gestemd over de staalvraag in zijn belangrijkste markten.

ING werd het meest verhandeld. Het verloor aanvankelijk 1%, maar zette vervolgens een plus van 2,7% neer. De bank zag de winst afgelopen kwartaal flink terugvallen. ING maakte veel extra kosten in verband met zijn inspanningen om witwassen tegen te gaan. De financieel dienstverlener wist wel weerstand te bieden aan het ongunstige renteklimaat.

Bekijk ook: ING schikt en koopt strafvervolging Italië af

Bij de financiële waarden lagen ABN Amro (+2,4%) en Aegon (+2%) er prima bij. Aegon bevestigde de beroemde wolkenkrabber Transamerica Pyramid in San Francisco te verkopen aan de Amerikaanse vastgoedontwikkelaar Shvo. Dit levert de verzekeraar $711 miljoen op.

Bij de middelgrote fondsen verloor Intertrust 3%. Het trustkantoor sloot het vierde kwartaal af met een hogere omzet. Vooral de tak voor fondsenbeheer droeg bij aan de hogere opbrengsten. Een tegenvaller was dat Intertrust een lagere onderliggende winstmarge verwacht.

De winnaars in de AMX werden aangevoerd door vastgoedfonds WDP (+4,2%) en Aperam (+4,2%). De roestvrijstaalfabrikant werd woensdag ook al 9% meer waard dankzij meevallende kwartaalcijfers. Kunstmestmaker OCI mocht 3,2% bijschrijven.

Air France KLM vliegt nog zeker vijf weken niet op China, en hervast op 16 maart alle vluchten. Maar het aandeel won 0,5%.

PostNL (+2,5%) verkoopt dochterbedrijf Spotta aan Arcis, een consortium van drie partijen uit de printwereld. Financiële details werden niet naar buiten gebracht. Spotta is een bezorger van folderpakketten.

Het lokaal genoteerde Marel (+0,7%) kwam woensdag nabeurs met cijfers. De in Amsterdam genoteerde IJslandse fabrikant van vlees- en visverwerkende machines behaalde afgelopen jaar minder winst.

Biotechbedrijf Curetis (+4,4%) sloot een overeenkomst over de verkoop van zijn diagnose-apparaat Unyvero in Vietnam. De leverancier van medische instrumenten Quaphaco krijgt de exclusieve verkooprechten op het apparaat in het Zuidoost-Aziatische land. De distributeur heeft ook toegezegd een minimumaantal Unyvero-apparaten te kopen. Dat minimum is over de driejarige looptijd van de overeenkomst goed voor €1,9 miljoen aan omzet van Curetis.

Meer financieel nieuws iedere ochtend in je mail? Meld je hier aan.