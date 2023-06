Verkoop kledingketen H&M trekt weer aan: volledig herstel van pandemie

De omzet van H&M in de periode maart tot en met mei, het tweede kwartaal van het concern, steeg met 6 procent tot bijna 58 miljard kronen, omgerekend een kleine 5 miljard euro. Het is daarmee het eerste kwartaal waarin het bedrijf volledig is hersteld van de pandemie.

In lokale valuta gemeten, dus zonder wisselkoerseffecten, bleef de omzet vrijwel onveranderd. Dat kwam onder meer doordat klanten in Noord-Europa vanwege ongunstige weersomstandigheden in mei minder naar de winkels gingen.

Inditex

H&M kende afgelopen jaar een moeilijke periode. Door flink gestegen kosten, het vertrek uit Rusland en een reorganisatie zag het kledingbedrijf de winst over het hele boekjaar met ruim twee derde dalen vergeleken met een jaar eerder.

Ook heeft de Zweedse retailer moeite om de omzetgroei van concurrent Inditex bij te houden. Het Spaanse moederbedrijf van kledingketens als Zara, Pull & Bear en Bershka meldde vorige week nog een stijging van 15 procent van de verkopen in de drie maanden tot en met april.

H&M probeert echter meer klanten te trekken met een nieuwe collectie van modehuis Mugler die vorige maand in de verkoop ging. H&M en ook Inditex hebben daarnaast te maken met felle concurrentie van de Chinese webwinkel Shein, die wereldwijd klanten wint door kleding tegen spotprijzen aan te bieden.