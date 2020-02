Goed, het Verenigd Koninkrijk is eruit. Natuurlijk, er komt nog een hoop drama de komende elf maanden en vermoedelijk nog wel langer. Iets wat in 47 jaar in elkaar is gevlochten, haal je niet zomaar even in een jaartje uit elkaar. Maar één ding is zeker: het Verenigd Koninkrijk is geen lid meer van de Europese Unie.