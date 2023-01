Premium Het beste van De Telegraaf

Column: lang leve het bankbiljet, aanjager van inflatie

Door Edin Mujagić Kopieer naar clipboard

In China ’ontdekte’ Marco Polo het bankbiljet. Ⓒ ANP/HH

Op 8 januari 1324 overleed Marco Polo, de legendarische koopman uit Venetië die wereldfaam geniet door zijn reis naar en lang verblijf in China. Wat hij daar allemaal had gezien en meegemaakt, werd opgetekend in het boek Il Milione.