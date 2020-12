Analyse: Kabinet kon wachten op revolte horeca

Van meet af aan is de horeca onevenredig hard getroffen in deze crisis. Ⓒ Hollandse Hoogte / Robin Utrecht

Horeca-ondernemers in 50 regionale afdelingen wachten niet meer op het kabinet. Zij gooien de deuren open op 17 januari, of er nu versoepelingen van de coronamaatregelen zijn aangekondigd of niet. Het is een revolte waar het kabinet op kon wachten.