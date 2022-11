EU voert quotum voor topvrouwen in

De nieuwe Europese richtlijn schrijft voor dat van raden van commissarissen van beursgenoteerde bedrijven 40% vrouw moet zijn, of dat ten minste 33% van de commissarissen én de leden van de raad van bestuur vrouw is. Bedrijven die niet aan het quotum voldoen kunnen te maken krijgen met boetes, uitsluiting bij openbare aanbestedingen of overheidsblokkades bij benoemingen van topfuncties.

Na ruim tien jaar onderhandelen is voor de zomer een akkoord bereikt tussen het Europees Parlement en de lidstaten. Het Parlement stemt deze week in Straatsburg definitief in met de nieuwe regels.

Weerspiegeling

„Waar geen wil is, is een wet”, zegt hoofdonderhandelaar en PvdA-Europarlementariër Lara Wolters. „De tijd is voorbij dat bedrijven belasting betalen en zelf mogen weten wat ze doen.” Volgens haar is de top van het bedrijfsleven niet representatief genoeg en moeten de bestuurskamers een weerspiegeling van de samenleving vormen.

De Duitse politica Pierrette Herzberger (Groenen) zegt daarom verder te willen gaan met diversiteitseisen op etniciteit en seksuele voorkeur. „Pas dan is de regenboogsamenleving compleet.” Maar er klonk dinsdag tijdens een debat over de regels ook kritiek. „Veel bedrijven in de financiële sector zoeken naar vrouwelijk talent, maar lopen tegen een gebrek aan animo aan”, zegt JA21-Europarlementariër Michiel Hoogeveen. „De medische sector is juist populairder bij vrouwen. Laten we individuen en bedrijven zelf de vrijheid te geven om te kiezen.” Zelfstandig politica Dorien Rookmaker vindt de overheidsbemoeienis te ver gaan: „De grenzen tussen publiek en privaat verdwijnen.”

Geen plannen

Nederland en Duitsland waren jarenlang principieel tegen verregaande overheidsbemoeienis met het personeelsbeleid van private bedrijven, maar na een compromis kunnen de landen leven met de regels. Den Haag mag het Europese doel nu ook halen met andere maatregelen. Het kabinet heeft om die reden geen plannen voor een bindend quotum voor raden van bestuur. Voor commissarissen heeft Nederland sinds begint dit jaar een quotum ingesteld. Minimaal een derde moet vrouw zijn.