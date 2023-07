Premium Het beste van De Telegraaf

Sluiting kinderhartcentra geeft onrust: ’Nu al praten over samenvoegen zeer schadelijk’

Door Klaartje Bax

Ⓒ ANP / HH

De onrust die is ontstaan vanwege de aangekondigde sluiting van de kinderhartcentra in Leiden en Utrecht, is schadelijk voor de kindzorg in Nederland, zo zegt de advocaat van het umc in Leiden dinsdagmiddag voor de rechter in Utrecht.