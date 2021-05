Goede zaken Ahold Delhaize met forse groei onlineverkopen

Ahold Delhaize behaalde een omzet van €18,3 miljard, een stijging van bijna 6% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Door lockdowns gaan mensen minder vaak naar de horeca en kopen ze meer in de supermarkt.

In de Verenigde Staten ging de omzet met 3,6% omhoog tot €10,7 miljard en in Europa was sprake van een omzetgroei van 9,4% tot €7,5 miljard.

Het supermarktconcern zag de onlineverkopen stijgen met maar liefst 103% tot €2,7 miljard. Steeds meer consumenten bestellen hun boodschappen online vanwege de coronacrisis.

„We zijn tevreden met onze prestaties in de VS en Europa en dat heeft te maken met de sterke vraag van consumenten. Ook de veranderingen in het consumentengedrag spelen daarbij een grote rol, vanwege het thuiswerken, de voorkeur voor gezonde voeding en verse producten en de onlineverkopen”, zegt topman Frans Muller.

Ahold Delhaize rekent dit jaar op een hogere winst dan waar het eerder vanuit ging. Dit na sterke resultaten in het eerste kwartaal van het jaar. „Hoewel de coronacrisis voor grote onzekerheid blijft zorgen, geven de uitstekende resultaten in het eerste kwartaal ons het vertrouwen om onze onderliggende winst per aandeel en de groeivooruitzichten voor dit jaar te verbeteren”, aldus Muller.