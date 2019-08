Ⓒ ANP

Breda - Om een lekker eitje te koken of te bakken, heb je voorlopig nog een kip nodig. Maar om eiwit als bindmiddel te gebruiken zijn kippen in de toekomst overbodig. Het Bredase bedrijf BioscienZ is erin geslaagd kippenei-eiwit te produceren op basis van schimmels.