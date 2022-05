Beeldentuinen bloeien op in horeca

Deze expo in de buitenlucht is de nieuwste beeldentuin in het land. Er staat werk van gearriveerde kunstenaars als Auke de Vries en Jeroen Henneman en van steeds bekendere namen als Iris Le Rütte. „Het werk is in ieder geval níet gemaakt om in ons depot te staan”, volgens prof. dr. Jan Teeuwisse. Hij is directeur van het museum Beelden aan Zee in Scheveningen, dat in Leersum meewerkt aan de tentoonstelling Sculptures at the Parc, samen met het Wassenaarse museum Voorlinden.

Auke de Vries (l.) en Jeroen Henneman op het gras voor Parc Broekhuizen.

Bioerman-ondernemeder Irene Schreuder-Tjoa met prof.dr. Jan Teeuwisse.

Broekhuizen-directeur Anita Bos denkt eraan om zo’n beeldenexpo, die tot in de herfst duurt, jaarlijks terug te laten keren. Zij benadrukt hoeveel beelden door toedoen van de horeca te zien zijn: „Vervoer, verzekering, onderhoud: alles voor kosten van de ondernemer. „Daarom zou de overheid kunnen nadenken hoe ze deze culturele uiting kunnen stimuleren.” Ofwel: meebetalen.

Beeldenliefhebbers onder elkaar: reder Volkert Doeksen en zijn echtgenote Karin (r.) met Jannet van Zadelhoff-Hortulanus.