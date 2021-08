Armoedefonds deelt meer schoolpassen uit

Het Armoedefonds zag het aantal aanvragen voor de schoolspullenpas de afgelopen jaren sterk stijgen. Waar het er vorig jaar ongeveer 14.000 waren, kregen in 2019 nog 5672 kinderen een pas. Dit jaar waren er ruim 16.000 aanvragen, die lopen via lokale hulporganisaties, zoals bijvoorbeeld de Voedselbank. Zo’n organisatie geeft bij het Armoedefonds aan welke kinderen in hun regio de pas nodig hebben.

Het fonds verklaart de toename deels door de toegenomen bekendheid van de pas en het Armoedefonds. „Aan de andere kant zien we ook dat de kosten die mensen voor school maken, dus voor schoolspullen en andere zaken rond de overstap van de basisschool naar de middelbare, de laatste jaren licht gestegen zijn”, zegt woordvoerster Irene Verspeek. „Het kost veel mensen in de praktijk meer moeite om die kosten op te kunnen vangen.”

Dat niet alle 16.000 aanvragen konden worden ingewilligd heeft te maken met geldgebrek, zegt Verspeek. „Het komt nog wel eens voor dat er later nog geld binnenkomt, dan kunnen we soms nog ophogen. Maar de tijd daarvoor is nu krap, zo kort voor het nieuwe schooljaar.” De organisatie noemt het „heel erg zuur” dat niet alle kinderen dit keer een pas konden krijgen, ook omdat veel van hen door de coronamaatregelen een „extra zwaar jaar” achter de rug hebben.

Volgens het Armoedefonds is het hebben van alle schoolspulletjes belangrijk om mee te kunnen komen in de klas, zowel qua onderwijs als op sociaal vlak. „Wanneer een kind niet of met onvoldoende schoolspullen uitgerust is, start hij of zij de middelbare schoolcarrière al op de eerste dag met een achterstand.”