Producent Pampers profiteert van gehamster

Daardoor ging de hoeveelheid verkochte artikelen omhoog.

De omzet steeg in het derde kwartaal van het gebroken boekjaar met 5 procent tot 17,2 miljard dollar ten opzichte van een jaar eerder. Vooral schoonmaakmiddelen, toilet- en keukenpapier en luiers werden meer verkocht. Met name op de Amerikaanse thuismarkt en in sommige Europese landen werden goede zaken gedaan. De nettowinst nam met 6 procent toe tot ruim 2,9 miljard dollar.

Topman David Taylor spreekt van sterke resultaten.