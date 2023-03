ABP vergoedt schade duizenden mensen die pensioengeld misliepen

De gedupeerden zijn mensen die in 2007 of later arbeidsongeschikt zijn geworden. Ze hadden recht op een arbeidsongeschiktheidspensioen van ABP, maar dat hadden ze dan wel moeten aanvragen. En ABP liet het ze pas in 2019 weten. Het achterstallige pensioen, dat een aanvulling had moeten zijn op hun uitkering van uitkeringsinstantie UWV, werd toen wel meteen uitbetaald. Maar omdat de uitbetaling in één keer plaatsvond en niet verspreid over meerdere jaren pakte de uitbetaling belastingtechnisch ongunstig uit.

Gedupeerd

Een deel van de mensen werd zo zwaar gedupeerd en moest door de ogenschijnlijke financiële meevaller opeens bijvoorbeeld de huur- en zorgtoeslag terugbetalen. Dat zorgde bij hen voor grote financiële problemen. MAX Ombudsman Rogier de Haan kreeg hierover klachten binnen en vond dat ABP met extra vergoedingen moest komen. Hij dreigde namens de gedupeerden, die mede door ABP jarenlang in veel gevallen al grote moeite hadden om rond te komen, eveneens met een gerechtelijke procedure.

Dat ABP onder druk van het tv-programma aan zijn oproep gehoor heeft gegeven, vindt De Haan positief. De eerdere nabetalingen door ABP telden al op tot 100 miljoen euro. ABP zal niet alleen de schade vergoeden maar ook de bijkomende wettelijke rente. "Op basis van eerdere vergelijkbare schaderegelingen die we met ABP hebben getroffen, verwacht ik dat de totale vergoedingen zullen oplopen tot rond de 20 miljoen euro", schat De Haan. "Maar belangrijker is dat iedereen die schade heeft, nu een vergoeding zal krijgen. Ik zie dat ook als een vorm van erkenning van wat hen is overkomen."