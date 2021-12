Premium Het beste van De Telegraaf

Vijf vragen: krijgt Facebook zijn megadatacenter in Zeewolde?

Door Theo Besteman

Lokatie waar het datacentrum van Facebook gebouwd moet worden. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Facebook-eigenaar Meta kan in de gemeente Zeewolde donderdag groen licht krijgen voor de bouw van het grootste datacenter van Europa. De gemeenteraad staat die avond voor een historisch besluit, niet in het minst door de tegenstand uit het land over steun aan een volgende ’energieslurper’. Ook het nieuwe kabinet is niet happig op de komst.