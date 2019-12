Scout24 praat over verkoop autotak

New York - Het Duitse Scout24 is in verregaande onderhandelingen met partijen over de verkoop van autodivisie Autoscout24. Onder de potentiële kopers bevindt zich investeerder Hellman & Friedman (H&F) die volgens Scout24 ruim meer dan 2,5 miljard dollar overheeft voor het onderdeel. Dat bevestigde de onderneming nadat geruchten over een ophanden zijnde deal de kop op staken.