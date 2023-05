Premium Het beste van De Telegraaf

Analyse Dip in woningbouw ook door elkaar dwarszittende overheden

Door Yteke de Jong

Amsterdam - Het woningbouwoffensief van minister De Jonge begint steeds meer achterop te lopen. Maandag maakte de woonminister bekend dat er volgend jaar sprake is van een ’forse bouwdip’. Per jaar wil De Jonge 100.000 woningen bouwen, maar dat gaat in 2024 niet lukken, net zoals het dit jaar niet lukt. De wooncrisis verergert, terwijl er nu al een tekort is van ongeveer 350.000 huizen.