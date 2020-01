Roddelende thuiszorgmedewerkster krijgt €10.000 na ontslag

Een roddelende thuiszorgmedewerkster mocht niet op staande voet worden ontslagen. Ⓒ Hollandse Hoogte / Patricia Rehe

Amsterdam - Met cliënten op een negatieve manier over andere hulpbehoevenden praten, in de auto van het bedrijf roken, de directie beledigen, het delen van negatieve privéverhalen, cliënten die niet meer door haar verzorgd wilden worden. Thuiszorgorganisatie Zorgsaam was niet tevreden over een leerling verzorgende. Maar ontslag op staande voet was niet gerechtvaardigd, vindt de rechter. Ze krijgt bijna €10.000 mee.