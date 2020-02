Unilever maakt geen gebruik van goedkoop Chinees geld

Chinese banken bieden leningen aan om bedrijven te helpen die mogelijk last hebben van de uitbraak van de ziekte. De Chinese regering stelde daarvoor geld beschikbaar. De Chinese tak van Unilever is een van de gegadigden, maar het bedrijf weigert de lucratieve lening aan te spreken. Over de reden daarvan wil Unilever niets zeggen.

Lage rente

De leningen, die zijn bedoeld om de negatieve gevolgen van het coronavirus voor bedrijven te beperken, worden verstrekt tegen lage rentetarieven. Peking heeft miljarden euro’s voor de regeling uitgetrokken.

Niet alleen Unilever komt in aanmerking, ook andere grote bedrijven als het Amerikaanse industrieconglomeraat 3M kunnen zo’n lening krijgen, meldde persbureau Reuters die inzage in de papieren kreeg. Banken in het financieel centrum Shanghai hebben lijsten gekregen van bedrijven die in aanmerking komen.

Subsidie

De Bank of Shanghai zegt tegen Reuters dat het 5,5 miljard yuan (€729 miljoen) wil lenen aan 57 bedrijven op de lijst. Eerder werd al duidelijk dat in Peking bedrijven bankleningen van 8,2 miljard yuan (€1,1 miljard) nodig hadden. Tot nu toe is €56 miljoen uitgeleend tegen een gemiddelde rente van 2,65%, dat uiteindelijk met subsidies neerkomt op 1,32% rente.

Onduidelijk is of andere bedrijven een lening zullen aanvragen. Sinds de uitbraak van het virus ligt het openbare leven in een groot deel van China stil, waardoor er weinig wordt gekocht en verkocht. Bedrijven hebben daarnaast te maken met werknemers die na de vakantie rond Chinees Nieuwjaar vanwege de uitbraak van het virus niet terug kunnen keren naar hun werk.