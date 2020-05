Regering VS geeft miljoenen aan ontwikkelaar van coronamedicijn

Ⓒ EPA

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse regering zal dinsdag aankondigen dat het een contract van vier jaar ondertekend met een farmaceutisch bedrijf ter waarde van 354 miljoen dollar (325 miljoen euro). Phlow Corp. uit Richmond, Virginia, krijgt het geld om generieke geneesmiddelen en farmaceutische ingrediënten te produceren die nodig zijn om Covid-19 te behandelen, maar die nu in het buitenland worden gemaakt, meestal in India en China. Dat schrijft The New York Times.