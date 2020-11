Een derde van Nederlanders mijdt zorg om kosten

In de groep die soms zorg overslaat, zegt 44% wel eens te hebben afgezien van een bezoek aan de tandarts of mondhygiënist. Veel genoemd zijn ook fysiotherapie (38%) en chirurgische ingrepen (22%).

Volgen Pricewise slaan jongeren relatief vaak behandelingen over omdat zij vaker alleen een basisverzekering met een zo laag mogelijke zorgpremie hebben, zonder aanvullende verzekeringen voor bijvoorbeeld de tandarts of fysiotherapie. Ook zouden jongeren vaker geen medische zorg zoeken omdat zij niet precies weten wat de basisverzekering vergoedt en welke zorgkosten ten laste komen van het verplichte eigen risico.

Tandarts

Overslaan van bijvoorbeeld tandartsbezoek kan later juist tot veel hogere kosten leiden, zegt Pricewise erbij. De prijvergelijker ziet uiteraard graag dat meer consumenten een aanvullende tandartsverzekering afsluiten. Het is echter ook een optie om de premie voor de aanvullende tandartsverzekering te sparen voor het moment dat het nodig is. Dat kan ook financieel voordeel opleveren omdat de uitkering van de verzekering jaarlijks aan een maximum is gebonden.