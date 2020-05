KLM geeft geld vliegtickets terug

„Deze klanten krijgen de keuze tussen een voucher of geld terug”, stelt de luchtvaartmaatschappij, die nog met een plan wil komen om alle vouchers aantrekkelijk te houden middels een ’extra waarde’. Hiermee moet een oplossing gevonden worden voor vouchers die al zijn uitgegeven. „Gegeven echter de omvang van de crisis en de hoeveelheid annuleringen zal de verwerkingstijd langer zijn. Wij vragen begrip hiervoor.”

Tegoedbonnen

Tot nu toe gaven KLM en de rest van de reisbranche uitsluitend vouchers uit, omdat ze geen geld hebben om hun klanten schadeloos te stellen bij reizen die door de coronacrisis niet doorgaan. Deze tegoedbonnen kunnen ingewisseld worden voor een nieuwe reis. Indien dat na twaalf maanden niet is gebeurd, krijgt de klant bij KLM sowieso het geld terug.

"Klanten Air France KLM hebben €3 miljard tegoed"

KLM past het beleid aan, nadat Nederland woensdag een tik op de vingers kreeg van de Europese Commissie. Die stelde dat de optie ’geld terug’ ook gegeven moest worden conform de Europese wetgeving. Minister van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) had de handhaving van deze wet tijdelijk opgeschorft, maar besloot woensdagavond na het dreigement van een inbreukprocedure van Brussel te draaien terwijl premier Rutte het voucher nog steunde. Tot nu toe gedoogde Van Nieuwenhuizen dat de reisbranche en luchtvaartmaatschappijen uitsluitend een voucher geven voor geannuleerde vluchten in plaats van geld terug.

Miljarden

„We hebben begrip voor de onzekerheid, die dit voor klanten met zich meebrengt, maar vragen ook begrip voor ons schipperen tussen vele factoren”, stelt de luchtvaartmaatschappij. Naar schatting van analisten hebben consumenten nog €3 miljard te goed van Air France KLM. Topman Ben Smith zei woensdag dat de wet- en regelgeving die de Europese Commissie nu wil handhaven niet gemaakt is voor een crisis, waarbij de luchtvaart en reisbranche verstoken zijn van inkomsten. Door de coronacrisis ligt het mondiale luchtverkeer praktisch stil. KLM is nog steeds in onderhandeling voor een steunpakket van leningen die in de miljarden lopen.

