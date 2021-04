ECB: eurozone kan nog niet zonder hulp

Premium Financieel

Turkije blokkeert bitcoin om eigen munt lira te redden

De Turkse president Erdogan voert per direct een verbod op het gebruik van cryptomunten in. De nieuwe geldblokkade om de eigen lira in het land te houden en te stutten moeten zo de enorme prijsstijgingen in winkels en het slinken van loonstrookjes beperkt worden. De cryptoban treft vooral jonge Turk...