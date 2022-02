Premium Het beste van De Telegraaf

Column: meten is weten bij inflatiemeting, maar niet altijd

Door Edin Mujagić

Consumentenprijsindex (CPI) is zonder twijfel de meest bekende inflatie-maatstaf. Als we het over 6,4% geldontwaarding in Nederland hebben, dan doelen we op het CPI-cijfer. In tegenstelling tot afstanden, zijn er echter meerdere manieren waarop statistici en economen inflatie berekenen. Waar een meter altijd en overal 100 centimeter is, daar kunnen we het over inflatie op exact hetzelfde moment in hetzelfde land hebben en tóch verschillende cijfers opdreunen.