Viacom en CBS ronden fusie af

De samenvoeging werd in augustus aangekondigd, nadat de aandelendeal ter waarde van bijna 12 miljard dollar lang in de maak was. CBS is actief met nieuws-, sport- en televisieprogramma's en Viacom is bekend van onder meer filmstudio Paramount Pictures en tv-zenders als MTV en Nickelodeon. Samen staan de bedrijven sterker tegenover de fikse concurrentie van rivalen als Walt Disney en Netflix.

